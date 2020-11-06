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تمر إسرائيلي "مجهول" يشق طريقه إلى الخليج.. فهل يحتل أسواقه؟

مال وأعمال

تمر إسرائيلي
إسرائيل بالعربية
صورة تعبيرية
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ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، اليوم الجمعة، أن أول شحنة من التمر الإسرائيلي قد تم إرسالها إلى الإمارات هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.

ووفقا للصفحة، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن وزن أول شحنة يبلغ 200 كيلوغرام، وهي من تمر نوعية المجهول، الذي يزرع في إسرائيل، التي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم.

ونشطت العلاقات التجارية والاقتصادية بين أبو ظبي وتل أبيب بعد توقيع اتفاق سلام في منتصف سبتمبر الماضي بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر: RT

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