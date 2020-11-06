تمر إسرائيلي "مجهول" يشق طريقه إلى الخليج.. فهل يحتل أسواقه؟

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، اليوم الجمعة، أن أول شحنة من التمر الإسرائيلي قد تم إرسالها إلى الإمارات هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.

ووفقا للصفحة، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن وزن أول شحنة يبلغ 200 كيلوغرام، وهي من تمر نوعية المجهول، الذي يزرع في إسرائيل، التي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم.

ثمار السلام: أول شحنة للتمر الإسرائيلي أُرسلت إلى الإمارات هذا الأسبوع. شملت الشحنة 200 كيلوغرام من تمر نوعية المجهول المزروعة في إسرائيل التي تنتج 70% من تمور المجهول في العالم.

ما أجمل السلام 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/capQwP55gu — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 6, 2020

ونشطت العلاقات التجارية والاقتصادية بين أبو ظبي وتل أبيب بعد توقيع اتفاق سلام في منتصف سبتمبر الماضي بين الإمارات وإسرائيل.

المصدر: RT