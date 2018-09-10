تركيا.. السجن المؤبد لـ 6 متهمين بتفجير أنقرة عام 2016

أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن المؤبد على 6 متهمين في قضية التفجير الانتحاري في أنقرة عام 2016.

وحكمت المحكمة على كل واحد من المتهمين الستة بالسجن مدى الحياة 29 مرة بتهمة قتل 29 شخصا، والسجن مدى الحياة بتهمة الإخلال بوحدة أراضي البلاد والسجن 1185 سنة بتهمة نقل المتفجرات ومحاولة قتل 75 شخصا.

وأصدرت المحكمة كذلك أحكاما بالسجن 9 سنوات على متهمين آخرين للانتماء إلى منظمة إرهابية والسجن 6 سنوات على 7 متهمين آخرين. كما تم إطلاق سراح متهمين اثنين.

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ومن المقرر أن تعقد جلسة منفصلة لمحاكمة المتهمين الآخرين في قضية تفجير أنقرة، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 68 شخصا.

يذكر، أن تفجير سيارة مفخخة، نفذه انتحاري يوم 17 فبراير عام 2016، أسفر عن مقتل 29 شخصا. وأعلنت منظمة "صقور حرية كردستان" المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية في تركيا، مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: فرانس برس