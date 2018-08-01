لودريان: ترامب يكرر مع إيران سيناريو كوريا الشمالية

اعتبر وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن ترامب الذي اقترح على إيران إجراء محادثات من دون شروط مسبقة مفاجئا الجميع، يقوم مجددا بتكرار ما فعله مع الزعيم الكوري الشمالي .

وصرّح لودريان لإذاعة "فرانس آنفو"، الأربعاء، "الرئيس الأمريكي يقوم مجددا بتكرار ما فعله مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية.. يهاجم، يتخذ إجراءات صارمة وبعدها يقترح إجراء محادثات"، في إشارة إلى القمة التاريخية التي عقدها ترامب ونظيره الكوري الشمالي بعد تصعيد كلامي غير مسبوق بين الرجلين.

وقال لودريان "في الوقت الراهن كوريا الشمالية لم تحقق النتائج المنتظرة.. ربما ستتحقق، ويُستحسن أن تتحقق ذلك".

وجدد كيم جونغ أون في إعلان مشترك مع ترامب بعد قمتهما التاريخية، التزامه بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة، لكن مذاك اليوم لم يحرز الملف أي تقدم ملموس.

ورغم عدائه المعلن للنظام الإيراني، بدا ترامب مطلع الأسبوع منفتحا لإجراء محادثات مع طهران من دون شروط مسبقة، بعد أن قرر في مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، ووعد بإعادة فرض عقوبات على طهران على مرحلتين في السادس من أغسطس وفي نوفمبر 2018.

ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة مساء الثلاثاء تصريحات ترامب الأخيرة، مؤكدا أن التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة الأمريكية "لن تجد نفعا".

المصدر: أ ف ب