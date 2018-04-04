جونسون متهم بتشويه الحقائق في قضية "سكريبال"

قالت إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله)، إن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون متهم بتشويه الحقائق عن تورط روسيا في تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

ووفقا لـ" دويتشه فيله" فإن انتقادات توجه ضد وزير الخارجية البريطاني، بسبب تصريحاته القاطعة التي أدلى بها الشهر الماضي، بأن غاز الأعصاب الذي سممت به عائلة سكريبال، أنتج في روسيا.

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وتشير الإذاعة الألمانية، إلى أن الانتقادات بدأت عقب إعلان رئيس مختبر العلوم والتكنولوجيات الدفاعية البريطاني، غاري ايتكينهيد، في حديث لقناة "سكاي نيوز" في الـ3 من أبريل، أن خبراء المختبر، لم يستطيعوا تحديد منشأ المادة السامة.

وبالرغم من ذلك، لا يزال جونسون مصرا على وجود الأثر الروسي في قضية "سكريبال"، إذ كتب في تويتر: "المختصون في المختبر الكيميائي لبورتون داون أثبتوا أن سبب التسمم مادة (نوفيتشوك) طورتها روسيا، على الأرجح بغرض القتل.. على الأرجح كانت لموسكو دوافع لارتكاب الجريمة"، حسب زعمه.

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم