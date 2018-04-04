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الخارجية البريطانية تحذف تغريدة "تحدد" مصدر السم في قضية سكريبال

أخبار العالم

الخارجية البريطانية تحذف تغريدة
RT
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حذفت وزارة الخارجية البريطانية، من صفحتها الرسمية في موقع تويتر، تغريدة تتكهن ببلد المنشأ للمادة التي سمم بها الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

وطرح المكتب الصحفي التابع للسفارة الروسية لدى لندن، تساؤلا في هذا الصدد: "لماذا حذفت الخارجية البريطانية، هذه التغريدة المنشورة بتاريخ 22 مارس"؟

واحتوت التغريدة المحذوفة، على عبارة: "خبراء عالميون من مختبر العلوم والتكنولوجيات الدفاعية "DSTL" في بورتون داون، حددوا بدقة" أن المادة المستخدمة في سالزبوري، أنتجت في روسيا". حسب زعم الخارجية البريطانية.

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وأشار الدبلوماسيون الروس، إلى التباين بين التغريدة المحذوفة، وبين إعلان المختبر نفسه بتاريخ 3 أبريل الذي جاء فيه: "استطعنا تحديد أن المادة هي (نوفيتشوك) وهي مؤثرة على الأعصاب، لكن تحديد منشئها لم يكن من مسؤوليتنا".

المصدر: RT

إياد قاسم

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