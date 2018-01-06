 
مباشر
عاجل
الصفدي: نعمل على إبطال قرار ترامب ونحشد لدعم دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

إيرانيات يطلقن حملة احتجاج بدون حجاب

أخبار العالم

إيرانيات يطلقن حملة احتجاج بدون حجاب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpkf

أطلقت ناشطات إيرانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتظاهر دون ارتداء الحجاب، الذي تفرضه السلطات الحكومية منذ عام 1979.

وكانت الكثير من الإيرانيات قد نشرن صورهن من دون الحجاب، في تحد جديد للسلطات الحكومية، وتعتزم كثيرات الخروج في التظاهرات، التي تشهدها البلاد من دون حجاب.

وكانت شعارات كتبت على مبان حكومية وشوارع العاصمة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني مطالبة بالحرية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

إقرأ المزيد
المظاهرات والمسيرات تتواصل في إيران

هذا واندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية، انطلقت في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في الـ28 من ديسمبر الماضي، ودخلت يومها العاشر، وشهدت أعمال شغب وعنف وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة