إيرانيات يطلقن حملة احتجاج بدون حجاب
أطلقت ناشطات إيرانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتظاهر دون ارتداء الحجاب، الذي تفرضه السلطات الحكومية منذ عام 1979.
وكانت الكثير من الإيرانيات قد نشرن صورهن من دون الحجاب، في تحد جديد للسلطات الحكومية، وتعتزم كثيرات الخروج في التظاهرات، التي تشهدها البلاد من دون حجاب.
The unveiled girl waving a white shawl on a plinth last week was protesting compulsory veil. No-one know what has become of her. As a sign of solidarity, we urge all women to remove their white shawls and come out in the streets like her. #WhiteWednesdays#چهارشنبه_های_سفید ید pic.twitter.com/zFz3CJrZEI— My Stealthy Freedom (@masihpooyan) 3 января 2018 г.
فراخوان #چهارشنبه_های_سفید— My Stealthy Freedom (@masihpooyan) 3 января 2018 г.
قرار ما فردا مثل هميشه!
دوباره دور مي اندازيم حجاب زوري را.اينبار با همراهي مردان و به ياد آن دختر روي سكوي خيابان انقلاب با شال برافراشته اش فریاد می زنیم که حجاب اجباري را نمي خواهيم. pic.twitter.com/bItSaIGjd2
دخترانی با شال سپید هروز دارن تکثیر میشن و تبدیل به سمبل شجاعت و آزادیخواهی ملت ایران شدن. روزی رو میبینم که شجاعت اینها و حمایت مردانمون ازاین حرکت شجاعانه همه جای ایران رو سپیدپوش کرده#تظاهرات_سراسرى— ساشتی (@Sashtyani) 4 января 2018 г.
#اعتراضات_سراسری#چهارشنبه_های_سفید#WhiteWednesdays#IranianProtestspic.twitter.com/KTLj1089iC
جوانی شال سفیدی را روی چوب بسته و حرکت میدهد.— Tavaana توانا (@Tavaana) 4 января 2018 г.
اعتراض نمادین به حجاب اجباری و ظلم
حرکت دختر شجاع ایستاده در خیابان انقلاب، تبدیل به نماد ایستادگی شد...#نه_به_حجاب_اجبارى#چهارشنبه_های_سفیدpic.twitter.com/XdtYX1tfL4
Iran's Feminists Take Center Stage in Nationwide Protests as U.S. Feminists Remain Silent https://t.co/BXDAmI5w2O@BreitbartNews#Iran#IranProtests#IranUprising#ایران#انقلاب#اعتراض— Adelle Nazarian (@AdelleNaz) 6 января 2018 г.
وكانت شعارات كتبت على مبان حكومية وشوارع العاصمة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني مطالبة بالحرية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
هذا واندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية، انطلقت في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في الـ28 من ديسمبر الماضي، ودخلت يومها العاشر، وشهدت أعمال شغب وعنف وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات.