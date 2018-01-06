إيرانيات يطلقن حملة احتجاج بدون حجاب

أطلقت ناشطات إيرانيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتظاهر دون ارتداء الحجاب، الذي تفرضه السلطات الحكومية منذ عام 1979.

وكانت الكثير من الإيرانيات قد نشرن صورهن من دون الحجاب، في تحد جديد للسلطات الحكومية، وتعتزم كثيرات الخروج في التظاهرات، التي تشهدها البلاد من دون حجاب.

The unveiled girl waving a white shawl on a plinth last week was protesting compulsory veil. No-one know what has become of her. As a sign of solidarity, we urge all women to remove their white shawls and come out in the streets like her. #WhiteWednesdays#چهارشنبه_های_سفید ید pic.twitter.com/zFz3CJrZEI — My Stealthy Freedom (@masihpooyan) 3 января 2018 г.

فراخوان #چهارشنبه_های_سفید

قرار ما فردا مثل هميشه!

دوباره دور مي اندازيم حجاب زوري را.اينبار با همراهي مردان و به ياد آن دختر روي سكوي خيابان انقلاب با شال برافراشته اش فریاد می زنیم که حجاب اجباري را نمي خواهيم. pic.twitter.com/bItSaIGjd2 — My Stealthy Freedom (@masihpooyan) 3 января 2018 г.

دخترانی با شال سپید هروز دارن تکثیر میشن و تبدیل به سمبل شجاعت و آزادیخواهی ملت ایران شدن. روزی رو میبینم که شجاعت اینها و حمایت مردانمون ازاین حرکت شجاعانه همه جای ایران رو سپیدپوش کرده#تظاهرات_سراسرى

#اعتراضات_سراسری#چهارشنبه_های_سفید#WhiteWednesdays#IranianProtestspic.twitter.com/KTLj1089iC — ساشتی (@Sashtyani) 4 января 2018 г.

جوانی شال سفیدی را روی چوب بسته و حرکت می‌دهد.

اعتراض نمادین به حجاب اجباری و ظلم



حرکت دختر شجاع ایستاده در خیابان انقلاب، تبدیل به نماد ایستادگی شد...#نه_به_حجاب_اجبارى#چهارشنبه_های_سفیدpic.twitter.com/XdtYX1tfL4 — Tavaana توانا (@Tavaana) 4 января 2018 г.

وكانت شعارات كتبت على مبان حكومية وشوارع العاصمة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني مطالبة بالحرية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

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هذا واندلعت مظاهرات مناهضة للحكومة الإيرانية، انطلقت في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في الـ28 من ديسمبر الماضي، ودخلت يومها العاشر، وشهدت أعمال شغب وعنف وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات.