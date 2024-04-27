الحزب الحاكم في تركيا يلقي باللوم في خسارته على مواقع التواصل الاجتماعي

ألقى حزب "العدالة والتنمية" في تركيا المسؤولية على مواقع التواصل الاجتماعي في خسارته شعبيته، واتهمها بممارسة التضليل الذي أدى إلى هزيمته بالانتخابات البلدية في مارس الماضي.

وكتبت صحيفة "الصباح" التركية اليوم السبت أن "العدالة والتنمية" وبعد وجود ما اعتبره تضليلا، يعتزم تطوير استراتيجية اتصال جديدة مع الجمهور بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضافت الصحيفة: "يقوم حزب العدالة والتنمية بتحديد استراتيجية الاتصال الجديدة الخاصة به. وقال أعضاء الوفد إنهم خلصوا إلى أن الاتصالات بعد الانتخابات كانت تتم إدارتها بشكل سيئ، مع ظهور مشاكل خطيرة وبصورة خاصة بسبب منشورات على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردفت: "ستكون مكافحة المعلومات المضللة أولوية قصوى بالنسبة للحزب".

وفي هذا الصدد، تم اقتراح "إنشاء مجموعة لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي بدعم من المعارضة، فضلا عن اعتماد قرار ضد الإهانات والأخبار الكاذبة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الحاكم سيعقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية سيتم من خلالها تحديد "خارطة طريق".

هذا وأجريت انتخابات الحكومة المحلية في تركيا يوم 31 مارس الماضي. وفاز حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض على حزب العدالة والتنمية الحاكم للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وعلى إثرها احتفظ رؤساء بلديات المدن الكبرى بمناصبهم وهم من المعارضة في كل من أنقرة واسطنبول وإزمير.

المصدر: نوفوستي