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موسكو ترد على اتهامات أمريكية لبوتين بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين

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موسكو ترد على اتهامات أمريكية لبوتين بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين
Globallookpress Pavel Kashaev
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية اتهام رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي الرئيس بوتين بالوقوف وراء المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بلادها، "إهانة للأمريكيين والديمقراطية".

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وكتبت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "لا يمكن اعتبار هذا التصريح سوى أنه إهانة للأمريكيين والديمقراطية".

وتحولت عدد من الجامعات الأمريكية خلال الأيام الأخيرة إلى ساحات للاحتجاج على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والمساعدات الأمريكية لتل أبيب، ولاسيما بعد موافقة الولايات المتحدة على حزمة جديدة من المساعدات لإسرائيل.

وكانت بيلوسي قد اتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا بالوقوف وراء هذه المظاهرات.

المصدر: RT

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