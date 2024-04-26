الشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به في مقتل ضابط واختفاء سلاحه (فيديو)

تبحث شرطة شيكاغو عن مشتبه به في مقتل الضابط لويس هويسكا فيما كان بطريقه إلى منزله بعد مناوبة ليلية.

وقد نشرت إدارة الشرطة مقطع فيديو للمراقبة مدته دقيقتين يُظهر المشتبه به داخل المتاجر وخارجها وهو يسير على الأرصفة المجاورة.

Chicago police have released surveillance footage of a suspect wanted in connection to the shooting death of Officer Luis Huesca who was found gunned down in Gage Park early Sunday morning. One clip shows the suspect walking down a street that morning, just minutes before a… pic.twitter.com/ya9ZEAy9RQ — SubX.News (@SubxNews) April 23, 2024

وقالت الشرطة إن المشتبه به شوهد قبل فترة قصيرة فقط من إطلاق النار على هويسكا.

وأكدت مصادر الشرطة أن مسدس الضابط الذي كان بحوزته وقت الحادثة والذي تم إصداره من قسم السلاح لا يزال مفقودا.

وكان هويسكا لا يزال يرتدي زيه العسكري عندما تعرض لإطلاق النار عدة مرات قبل يومين من عيد ميلاده الحادي والثلاثين، عندما وصل إلى منزله من مناوبته في وقت مبكر من يوم الأحد في حي غيج بارك على الجانب الجنوبي الغربي من شيكاغو، وفقا للسلطات.

وقالت الشرطة إن ضباط الشرطة عثروا على هويسكا على الأرض خارج منزله وتم نقلة إلى المركز الطبي بجامعة شيكاغو، حيث أعلن وفاته.

وتم عرض مكافأة قدرها 10000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال ومحاكمة الشخص أو الأشخاص الذين قتلوا هويسكا.

المصدر: CNN + abc news + RT