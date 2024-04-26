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الشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به في مقتل ضابط واختفاء سلاحه (فيديو)

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الشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به في مقتل ضابط واختفاء سلاحه (فيديو)
الضابط لويس هويسكا
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تبحث شرطة شيكاغو عن مشتبه به في مقتل الضابط لويس هويسكا فيما كان بطريقه إلى منزله بعد مناوبة ليلية.

وقد نشرت إدارة الشرطة مقطع فيديو للمراقبة مدته دقيقتين يُظهر المشتبه به داخل المتاجر وخارجها وهو يسير على الأرصفة المجاورة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به شوهد قبل فترة قصيرة فقط من إطلاق النار على هويسكا.

وأكدت مصادر الشرطة أن مسدس الضابط الذي كان بحوزته وقت الحادثة والذي تم إصداره من قسم السلاح لا يزال مفقودا.

وكان هويسكا لا يزال يرتدي زيه العسكري عندما تعرض لإطلاق النار عدة مرات قبل يومين من عيد ميلاده الحادي والثلاثين، عندما وصل إلى منزله من مناوبته في وقت مبكر من يوم الأحد في حي غيج بارك على الجانب الجنوبي الغربي من شيكاغو، وفقا للسلطات.

وقالت الشرطة إن ضباط الشرطة عثروا على هويسكا على الأرض خارج منزله وتم نقلة إلى المركز الطبي بجامعة شيكاغو، حيث أعلن وفاته.

وتم عرض مكافأة قدرها 10000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال ومحاكمة الشخص أو الأشخاص الذين قتلوا هويسكا.

المصدر: CNN + abc news + RT

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