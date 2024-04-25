توجيه الاتهام إلى خمسة مراهقين في أستراليا إثر عمليات لمكافحة الإرهاب

أعلنت الشرطة الأسترالية توجيه الاتهام إلى خمسة مراهقين ينتمون إلى شبكة تشكل "خطرا وتهديدا غير مقبولين" على السكان، إثر سلسلة مداهمات أجرتها في إطار مكافحة الإرهاب.

وأفضت مداهمات الشرطة إلى توقيف سبعة أشخاص الثلاثاء في سياق التحقيق في حادثة طعن الأسقف مار ماري عمانوئيل وعدة مصلين نفذها فتى في السادسة عشرة من العمر الأسبوع الماضي في كنيسة المسيح الراعي الصالح الآشورية في سيدني بينما كان الأسقف يلقي عظة.

وشارك أكثر من 400 عنصر من الشرطة في المداهمات التي نفذت في 13 موقعا في المدينة.

ووجه الاتهام لثلاثة مراهقين بالتواطؤ في التخطيط أو التحضير لـ"عمل إرهابي" واتهم اثنان آخران على خلفية حيازة "مواد ذات مضامين متطرّفة عنيفة"، بحسب ما أفادت الشرطة.

ووجه الاتهام إلى أحد أعضاء المجموعة بسبب "حيازته سكينا في مكان عام".

والشباب الموقوفون يعتنقون "عقيدة متطرفة مدفوعة باعتبارات دينية" وينتمون إلى "شبكة أوسع"، وفق ما أفادت الشرطة من دون تحديد ماهية عقيدتهم.

المصدر: "أ ف ب"