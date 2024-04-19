ترامب يتهم الدول الأوروبية بعدم تخصيص الموارد الكافية للدفاع

اتهم المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الدول الأوروبية بأنها لا تخصص موارد كافية لتغطية احتياجاتها الدفاعية، وأن الولايات المتحدة مضطرة لحمايتها.

وكتب ترامب في حسابه على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "تمتلك ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية فائضا هائلا للميزانية لأننا ننفق مليارات الدولارات على حمايتها".

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وكانت قناة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادرها، بأن ترامب في حال فوزه في انتخابات الرئاسة يعتزم دراسة إصلاح الناتو لحرمان جزء من الدول من الحماية التي تضمنها المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة يجب ألا تقدم الحماية للدول التي لا تنفق ما يكفي من الأموال على احتياجاتها الدفاعية.

المصدر: تاس