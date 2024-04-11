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وكالة إيرانية تحذف منشورا عن إغلاق المجال الجوي فوق طهران وتنفي نشره

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وكالة إيرانية تحذف منشورا عن إغلاق المجال الجوي فوق طهران وتنفي نشره
Legion-Media Arne Bänsch/Dpa
مدينة طهران (صورة من الأرشيف)
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حذفت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء منشورا من حسابها الرسمي على منصة "إكس" كان يفيد بإغلاق إيران مجالها الجوي فوق العاصمة طهران.

وكان المنشور ينسب إلى وزير الدفاع الإيراني قوله إنه سيتم "إيقاف كل الرحلات الجوية في سماء طهران" اعتبارا من الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء "بسبب تدريبات عسكرية".

وكالة إيرانية تحذف منشورا عن إغلاق المجال الجوي فوق طهران وتنفي نشره
Twitter

وفي وقت لاحق اختفى المنشور من حساب الوكالة.

ونفت الوكالة نشرها النبأ، وقالت عبر منصة "إكس": "زعمت عدة وسائل إعلام أجنبية أن وكالة مهر للأنباء نقلت عن وزير الدفاع قوله إن كل الحركة الجوية فوق طهران ستتوقف اعتبارا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي بسبب "المناورات العسكرية"، مضيفة أن "هذا الخبر كاذب بالأساس ولا يوجد مثل هذا الخبر في وكالة مهر للأنباء".

المصدر: RT + وكالات

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