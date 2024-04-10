من مصر إلى الهند.. شبيه مبارك يثير الجدل (صور + فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقطع فيديو لرجل يشبه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وهو مغن هندي يدعى أبهيجيت بهاتاشاريا.

وكان بهاتاشاريا من فريق الحكام في برنامج Indian idol، الذي يعرض مواهب غنائية جديدة، وانتشر له فيديو وهو يساعد فتاة في الغناء بشكل صحيح.

إيه الفرق بين الأسلوبين ؟ pic.twitter.com/SiNR4J46b5 — ⲀꞄⲰⲀ (@arukanix) April 9, 2024

فوجئ المتابعون المصريون بمدى الشبه بين المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مما أثار التعليقات الطريفة والتساؤلات عن هذا المغني الهندي.

وفقا للسيرة الذاتية لـ أبهيجيت بهاتاشاريا على IMDB، فقد ولد في عائلة بنجالية من الطبقة المتوسطة، وكان والداه ضد غنائه لكنه عارض رغبتهما وقرر أن يصبح مغنيا، حيث جاء إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة القانونية، ولكن بسبب ولعه بالغناء والموسيقى قرر ممارسة الغناء.

أبهيجيت بهاتاشاريا مغني تشغيل مشهور معروف بصوته الرخيم وأسلوبه الغنائي المتنوع، كانت قدرته على غرس المشاعر في غنائه واضحة في الأغنية العاطفية، وعلى مر السنين، قدم صوته لمجموعة متنوعة من الأغاني، مما أظهر قدرته على التكيف وبراعته الموسيقية.

ومع مسيرة مهنية تمتد لعدة عقود، يظل أبهيجيت بهاتاشاريا شخصية مؤثرة في صناعة الموسيقى الهندية، تاركا بصمة لا تمحى بألحانه المفعمة بالحيوية والخالدة.

شبيه الرئيس الراحل حسني مبارك أثار الجدل خلال الأيام الماضية حيث تداول مستخدمو وسائل التواصل مقطع الفيديو على تويتر وفيسبوك معلقين بشكل طريف على مدى التشابه بين المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا والرئيس مبارك،: ‏الرئيس حسني الهندي، بينما علق آخر قائلا: أبو علاء غافلنا، وراح عمل كارير شيفت في الهند.. وعلقت أخرى قائلة: استر يا رب.. البعث ده ولا ايه؟!.

المصدر: وسائل إعلام مصرية