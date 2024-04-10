ليبي أم مصري؟.. جدل بمواقع التواصل الاجتماعي حول جنسية زوج ابنة بيل غيتس (صور)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور زعموا أنها تعود لشاب ليبي سيعقد قرانه على ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس.

وذكرت وكالة "أ ف ب" أن الصور في الحقيقة تعود للمصري المقيم في أمريكا وائل نصار وهو متزوج من جينيفر غيتس ابنة الملياردير الأمريكي.

وتضمن المنشور مجموعة صور لشاب وفتاة وجاء في التعليق المرافق "الشاب الليبي رشيد الشابي، هاوي الخيل، يخطف قلب بنت سادس أغنى رجل في العالم بيل غيتس وستتم مراسم حفل الزفاف الشهر المقبل".

وحظيت الصور بمئات المشاركات من صفحات ليبية عدة إلا أن ما جاء في المنشورات غير صحيح، حيث قال البحث عن الصور إنها تعود لزوج ابنة بيل غيتس، المصري نائل نصّار.

وتزوّج نصار من جينيفر غيتس عام 2021 وهما محترفان في رياضة ركوب الخيل.

المصدر: أ ف ب