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خبير الزلازل الهولندي يحذر فئة محددة من الأشخاص من شعور غريب خلال الأيام القادمة

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خبير الزلازل الهولندي يحذر فئة محددة من الأشخاص من شعور غريب خلال الأيام القادمة
RT / Youtube
خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
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نشر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس تدوينه على صفحته على منصة "X" وجهها لفئة محددة من الأشخاص الذين وصفهم بـ"الحساسين".

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وقال هوغربيتس: "في حال فاتك ذلك فهذه هي الهندسة الكوكبية الحالية، التأثير الكهرومغناطيسي قوي ويؤثر على كل من الغلاف الجوي والقشرة".

وأضاف الخبير أنه قد يعاني الأشخاص الحساسون من طنين قوي أو رنين في الأذن.

وأرفق هوغربيتس تدوينته بآخر نشرة فلكية نشرها على حسابه وحساب الهيئة الفلكية التي يرأسها "SSGEOS"، والتي أشار فيها إلى اقترانات بالكواكب أيام 9 و10 و11 أبريل، والتي تشمل أربعة اقترانات كوكبية.

وحذر خبير الزلازل من إمكانية تأثير تلك الاقترانات على القشرة الأرضية وحدوث زلزال مدمر تبلغ قوته 6.7 درجة على سلم ريختر محددا الفترة ما بين 11 و13 أبريل 2024.

المصدر: RT

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