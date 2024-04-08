"تأهبوا".. خبير الزلازل الهولندي هوغربيتس يتنبأ بوقوع زلزال كبير ويحدد موعده (فيديو)

حذر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال وشيك في الفترة بين 11 و13 أبريل الجاري.

وقال الخبير الهولندي في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" يوم الأحد: "كونوا في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل تقريبا".

ولم يحدد فرانك هوغربيتس في توقعاته المكان المحتمل الذي من المتوقع أن يقع فيه الزلزال.

Be on extra alert from approximately 11 to 13 April. https://t.co/SvmDWFb6iU — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 7, 2024

وذكر في تدوينة ثانية على صفحة معهد "SSGEOS" الذي يرأسه أنه "يمكن أن يؤدي تقارب أربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبا".

WARNING: GREAT EARTHQUAKE POTENTIAL



A near convergence of four planetary conjunctions from 9 to 11 April can trigger large seismic activity from approximately 11 to 13 April.https://t.co/qBBdKhBV8V — SSGEOS (@ssgeos) April 7, 2024

كما نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن تحرك الكواكب والاقترانات وتوقعاته بشأن حدوث زلزال كبير من الممكن أن تصل قوته إلى 6.7 درجة على سلم ريختر.

المصدر: RT