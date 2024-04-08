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"تأهبوا".. خبير الزلازل الهولندي هوغربيتس يتنبأ بوقوع زلزال كبير ويحدد موعده (فيديو)

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RT / Youtube - SSGEOS
خبير الزلازل الهولندي هوغربيتس
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حذر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال وشيك في الفترة بين 11 و13 أبريل الجاري.

وقال الخبير الهولندي في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" يوم الأحد: "كونوا في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل تقريبا".

ولم يحدد فرانك هوغربيتس في توقعاته المكان المحتمل الذي من المتوقع أن يقع فيه الزلزال.

وذكر في تدوينة ثانية على صفحة معهد "SSGEOS" الذي يرأسه أنه "يمكن أن يؤدي تقارب أربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 أبريل إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 أبريل تقريبا".

كما نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن تحرك الكواكب والاقترانات وتوقعاته بشأن حدوث زلزال كبير من الممكن أن تصل قوته إلى 6.7 درجة على سلم ريختر.

المصدر: RT

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