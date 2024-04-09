الخارجية الروسية تعرب عن تضامنها مع المكسيك بخصوص حادث السفارة في الإكوادور

زار سفير المكسيك في موسكو فيليجاس ميجياس، الخارجية الروسية، وأعرب الجانب الروسي عن تضامنه مع الدبلوماسيين المكسيكيين بخصوص الأحداث المحيطة بسفارة المكسيك في الإكوادور.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية في ختام اللقاء: "أعرب الجانب الروسي عن تضامنه مع الزملاء في السلك الدبلوماسي المكسيكي فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في 5 أبريل حول السفارة المكسيكية في الإكوادور. وعبر الجانب الروسي، عن التمنيات بالشفاء العاجل للدبلوماسيين المكسيكيين المصابين. وتم التأكيد على الأهمية غير المشروطة للامتثال لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تشكل الأساس الثابت للحفاظ على العلاقات بين الدول".

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في 5 أبريل منحت المكسيك، خورخي غلاس وهو نائب سابق لرئيس الإكوادور، حق اللجوء السياسي في قرار وصفته الإكوادور بأنه "غير قانوني" وطالبت بتسليم الرجل.

وفي الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت، اقتحمت الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو واعتقلت غلاس الذي كان يختبئ في البعثة الدبلوماسية المكسيكية منذ ديسمبر الماضي بعدما حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية فساد.

وقالت الخارجية المكسيكية، إن الشرطة الإكوادورية دخلت إلى حرم البعثة الدبلوماسية في عربتين مدرعتين، كما تسلق بعض ضباط إنفاذ القانون فوق الجدران. وخلال الاقتحام تعرض للإصابة بعض الدبلوماسيين، وقطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور في نفس الليلة.

المصدر: نوفوستي