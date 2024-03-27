البيت الأبيض يستهجن السؤال عن "خرف بايدن" ويصف أفعاله كرئيس بـ"التاريخية"

وصفت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار السؤال الموجه إليها عن الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن وعما إذا كان مصابا بالخرف بأنه "أمر مهين".

وردا على سؤال مذيع راديو WBT خلال مقابلة يوم أمس الثلاثاء، عما إذا كان بايدن يعاني من الخرف. قالت: "لا أستطيع أن أصدق أنك تسألني هذا السؤال. إنه سؤال مهين للغاية".

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وأضافت: "دعوني أكون واضحة: على مدى السنوات القليلة الماضية، قدم طبيب الرئيس معلومات واسعة النطاق حول صحته، وكان الرئيس يركز دائما على الشعب الأمريكي".

إلى ذلك وصفت أعماله وأفعاله وهو في منصبه كرئيس للدولة بـ"التاريخية".

تجدر الإشارة إلى أنه في 8 فبراير الماضي، قرر المدعي الخاص الأمريكي روبرت هور، بعد التحقيقات، عدم توجيه اتهامات لبايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية، على الرغم من وجود أدلة على أن الرئيس احتفظ بهذه الوثائق عمدا.

وأشار تقرير المحقق الخاص إلى أن بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، "أظهر خلال شهادته مشاكل في الذاكرة ولم يتمكن من تذكر تواريخ مهمة من سيرة حياته وعمله الذاتية".

كما أن بايدن كثيرا ما يرتكب زلات لسان وأخطاء لفظية مختلفة في خطاباته العامة.

المصدر: تاس