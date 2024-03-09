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"ماذا لو كان صحيحا".. طبيبة نفسية تعلن ظهور بايدن "مختلف" في خطابه أمام الكونغرس

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Globallookpress
الرئيس بايدن بعد خطابه عن حالة الاتحاد في مبنى الكونغرس بواشنطن - 07 مارس 2024.
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أكدت الطبيبة النفسية كارول ليبرمان أن الرئيس جو بايدن ظهر مختلفا في خطابه الأخير بالكونغرس، كما لو أنه تناول منشطات، ونوهت بظهوره المعتاد وبطء حركته وتعثره على عكس ظهوره الأخير.

وقالت الطبيبة ليبرمان، التي عملت مع المرضى المسنين المصابين بالخرف، لصحيفة "واشنطن تايمز": "إذا نظرتم إلى الطريقة التي يتصرف بها جو بايدن عادة، ومدى بطئه (عندما يتحدث) وتعثره، مقارنة بما كان عليه أثناء (خطابه الأخير) حول حالة الاتحاد - متحمسا، هذه علامات مميزة للشخص الذي يتناول منبه أديرال أو أي أمفيتامين آخر".

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وأشارت ليبرمان أيضا إلى أن إيماءات بايدن خلال خطابه الأخير كانت من غير عادته على الإطلاق. هو عادة ما يميل ليستند على المنصة، ولكن هذه المرة غالبا ما كان يومئ ويحرك يديه بوتيرة سريعة.

من جهتهم، نفى ممثلون عن البيت الأبيض كافة التخمينات حول احتمال تعاطي الرئيس للمخدرات قبل خطابه في الكونغرس. ويعتبر جو بايدن الأكبر سنا في التاريخ كرئيس للولايات المتحدة.

وتثير زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن انتقادات لاذعة من سلفه وخصمه السياسي دونالد ترامب.

حتى في أوساط الديمقراطيين، دعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا إلى التراجع عن المشاركة في الحملة الانتخابية، متذرعين بذلك بسبب تقدمه في السن.

المصدر: نوفوستي

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