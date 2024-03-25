الحشد الشعبي العراقي يضع إكليلا من الزهور أمام "كروكوس"

وضعت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم الاثنين إكليلا من الزهور أمام نصب "كروكوس" التذكاري المؤقت للضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي مساء الجمعة 22 مارس.

وحمل الإكليل بطاقة تعزية من رئيس هيئة الحشد الشعبي جاء فيها: "تقبلوا خالص تعازينا بالحدث الأليم الذي أصاب المواطنين الروس الأبرياء، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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ويتوافد المواطنون إلى موقع هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو لوضع الزهور حدادا على الضحايا أمام مبنى قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني في البلاد على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.

‎ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر:RT