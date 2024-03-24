فلسطينيون وروس يضعون الزهور أمام الممثلية الروسية في رام الله حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي(فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن فلسطينيين وروسا من أبناء الجالية أشعلوا الشموع ووضعوا الزهور وقدموا تعازيهم في مقر الممثلية الروسية في رام الله.

وأقيمت الفعالية بدعوة من الملتقى الوطني التقدمي الفلسطيني للتضامن بين الشعوب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 مارس يوم حداد وطني في كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس، وصف فيها ما حدث في "كروكوس" بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، متعهدا بأن ينال كل من يقف وراء هذه الجريمة "العقاب العادل والحتمي".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا.

المصدر:RT