أوربان يهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

قدم رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، تهنئته يوم الخميس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعيد انتخابه بأكثر من 87% من الأصوات.

وكتب المتحدث باسم حكومة هنغاريا زولتان كوفاكس على منصة "إكس": "بعد النتائج الرسمية للانتخابات، هنأ فيكتور أوربان فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه"، مشيدا باستمرار الحوار، "حتى وسط ظروف جيوسياسية صعبة".

وبعث فيكتور أوربان برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وحقق الرئيس بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28% بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

وأشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن نزاهة الانتخابات وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق.

هذا ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

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وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

المصدر: RT