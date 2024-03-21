"تاس": الفاتيكان قلق إزاء تقارير إعلامية كاذبة حول البابا

أثارت التقارير "الكاذبة" التي نشرتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول البابا فرنسيس، قلقا في الفاتيكان، حسبما نقلت وكالة "تاس" اليوم الخميس عن مصدر في تلك الدولة.

وحسب المصدر الفاتيكاني، فإنهم لا يستبعدون أن تهدف مثل هذه المعلومات "غير الصحيحة" إلى تشويه سمعة الجهود البابوية وتقويضها فيما يتعلق بتعزيز السلام وزيادة التفاهم المتبادل.

وأشار المصدر إلى أن "مثل هذه الأخبار غير المؤكدة ضارة".

وآخر الأمثلة على ذلك هو ما نشرته المجلة الفرنسية "إنتليجنس أونلاين"، المتخصصة في المعلومات الاستخباراتية، حول رحلة البابا فرنسيس "المرتقبة" إلى موسكو في إطار جهوده للتوسط في إيجاد تسوية سلمية في أوكرانيا، حيث أوضح المصدر أن خطط السفر والتفاصيل الواردة في المقال والتي تضمنت على سبيل المثال، الموعد المفترض هو شهر يونيو، لا تتوافق مع الواقع.

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وأشار مصدر آخر في الفاتيكان، إلى أن أي رحلات للبابا في الوقت الحالي صعبة حتى من الناحية الفنية. وأضاف المصدر أن البابا قال دائما إنه مستعد للذهاب إلى كل من أوكرانيا وروسيا إذا أراد الطرفان ذلك وإذا كان ذلك مفيدا، ولكن بشرط زيارة العاصمتين كليهما.

وحسب المصدر، فإن "الأمر يكاد يكون مستحيلا حتى من الناحية اللوجستية"، فضلا عن أنه من المعروف أن فرنسيس البالغ من العمر 87 عاما، ليس على ما يرام، ومواعيد جميع الرحلات المخططة المحتملة ليست أقرب من نهاية أغسطس وسبتمبر.

وفي وقت سابق، لفت الفاتيكان الانتباه إلى التفسير الإعلامي لكلام البابا حول "الراية البيضاء"، والذي أثار رد فعل سلبيا من الجانب الأوكراني. وفي حوار مع التلفزيون السويسري، قال البابا، إنه في الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة "لرفع الراية البيضاء" وبدء التفاوض. وفي وقت لاحق، أوضح الفاتيكان أن البابا كان يقصد الرغبة في سلام عادل وليس استسلاما، وأن "المفاوضات ليست استسلاما قط".

المصدر: "تاس"