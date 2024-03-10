وزير الخارجية الأوكراني يرفض دعوة البابا فرنسيس لرفع الراية البيضاء

رد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا على دعوة البابا فرانسيس لكييف للموافقة على المفاوضات، قائلا إن أوكرانيا لن ترفع الراية البيضاء وتذهب لمفاوضة روسيا.

وكتب كوليبا على منصة "إكس": "علمنا أصفر وأزرق. ولن نرفع أي أعلام أخرى أبدا".

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وبعد هذا الرد، دعا كوليبا البابا في نفس المنشور للقدوم إلى أوكرانيا.

قال البابا فرنسيس أمس السبت إنه يتوجب على أوكرانيا التحلي بالشجاعة ورفع الراية البيضاء والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة.

وأعلنت روسيا مرات كثيرة، أنها مستعدة للمفاوضات، لكن نظام كييف فرض حظرا على المفاوضات على المستوى التشريعي.

المصدر: نوفوستي