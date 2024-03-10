قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، في حديث نقلته قناة Vatican News، إن البابا فرنسيس لم يقصد استسلام أوكرانيا عندما تحدث عن رفع الراية البيضاء.

وأضاف: "استخدم البابا رمز الراية البيضاء، الذي اقترحه المحاور، للدلالة على وقف الأعمال القتالية، والهدنة التي يتم التوصل إليها بالتفاوض. وفي مكان آخر من المقابلة، وفي معرض حديثه عن حالة صراع أخرى، قال البابا بوضوح: المفاوضات ليست استسلاما أبدا".

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وشدد المتحدث باسم الفاتيكان، على أن "الحبر الأعظم يأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لتحقيق سلام عادل ودائم".

وفي وقت سابق، قال البابا، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية RSI، إنه في الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة "لرفع الراية البيضاء" والموافقة على المفاوضات.

ومن المعروف أن روسيا أعلنت مرات كثيرة، أنها مستعدة للمفاوضات، لكن نظام كييف فرض حظرا على المفاوضات على المستوى التشريعي. ويؤكد الجانب الروسي أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن ينتقل إلى مسار سلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا.

المصدر: نوفوستي