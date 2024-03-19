رئيسي يهنئ بوتين... الرئيسان الروسي والإيراني يعبران عن قلقهما إزاء زيادة عدد الضحايا في غزة

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي عن قلقهما إزاء زيادة عدد الضحايا بين السكان المدنيين في قطاع غزة.

وجاء في بيان للكرملين، صادر في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، يوم الثلاثاء، أنه "أثناء بحث جدول الأعمال الدولي تم التطرق إلى الأزمة في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن "الجانبين أعربا عن القلق البالغ إزاء زيادة عدد الضحايا بين السكان المدنيين والتدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة".

واتفقت روسيا وإيران على "مواصلة تنسيق أعمالهما على المنصات المتعددة الأطراف، بما في ذلك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" التي انضمت إليها إيران كعضو له كامل الحقوق".

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وبحث الرئيسان المسائل الآنية للتعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الإيراني هنأ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا، معبرا عن "قناعته بأن علاقات الصداقة الروسية الإيرانية ستستمر بالتطور بما فيه خير شعبي البلدين".

بدوره، وجه بوتين "تمنياته الطيبة" إلى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، والتهاني إلى الشعب الإيراني بأسره بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد نوروز.

المصدر: RT