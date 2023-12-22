لافروف يبحث مع نظيره الإيراني تنفيذ الاتفاقيات الصادرة عن اجتماع الرؤساء

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى روسيا.

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جاء ذلك فيما أعلنته وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة، حيث تابع البيان: "تمت مناقشة عدد من القضايا الراهنة على جدول الأعمال الإقليمي والثنائي في سياق تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات الروسية الإيرانية رفيعة المستوى، التي عقدت في موسكو، 7 ديسمبر الجاري. وقام الوزيران ببحث الجدول الزمني للاتصالات المقبلة".

وكانت الحكومة الروسية قد وافقت يوم أمس الخميس على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وبين إيران، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية في ديسمبر الجاري، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الأخير مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، 7 ديسمبر.

وفي لقائهما، بحث الرئيسان الروسي والإيراني بالتفصيل سلسلة العلاقات التجارية والاقتصادية بأكملها، وناقشا العلاقات المالية والمصرفية والتسويات، فيما أجرى الرئيسان محادثات في موسكو استمرت أكثر من 5 ساعات، أكد خلالها بوتين على أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بوتيرة جيدة للغاية.

المصدر: نوفوستي