روسيا تعلن عن توقيع اتفاقيات مهمة مع إيران الشهر الجاري

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنه سيتم التوقيع على اتفاقية مشتركة بين روسيا وإيران في المستقبل القريب، وهي اتفاقية بشأن منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

صرح بذلك نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على قناة روسيا-1 التلفزيونية.

وقال نوفاك في تصريح لقناة روسيا-1 التلفزيونية: "سيتم التوقيع على العديد من الوثائق المهمة في المستقبل القريب. في ديسمبر، سيتم التوقيع على اتفاق بشأن منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وسنتوصل أيضا قريبا إلى وثيقة رئيسية - هذا اتفاق بين دول".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحثا بالتفصيل سلسلة العلاقات التجارية والاقتصادية بأكملها، وناقشا العلاقات المالية والمصرفية والتسويات.

وأجرى الرئيس الروسي ونظيره إلإيراني محادثات أمس الخميس، في موسكو استمرت أكثر من 5 ساعات.

أكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بوتيرة جيدة للغاية.

المصدر: تاس