"تتطور تطوراً جيداً للغاية".. بوتين يشيد بالعلاقات مع إيران

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور تطورا جيدا للغاية.

وطلب بوتين من ضيفه رئيسي نقل أطيب تمنياته إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقال: "علاقتنا تتطور بشكل جيد للغاية"، مضيفاً: "بفضل دعمه، اكتسبت علاقاتنا زخما جيدا خلال السنوات الأخيرة".

وبيّن أن حجم التبادل التجاري ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 20% وحقق نتائج جيدة".

وأضاف الرئيس الروسي أن من المقرر في نهاية العام التوقيع على اتفاقية بشأن منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ستخلق، بحسب قوله، فرصا إضافية لتوسيع رقعة التعاون.

هذا وقد وصل الرئيس رئيسي إلى موسكو للقاء الرئيس بوتين وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.

ويزور رئيسي موسكو بدعوة من بوتين حيث ستتناول المباحثات العلاقات الثنائية بما فيها الاقتصادية، والقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة.

وقال بوتين في هذا الجانب: "بالطبع من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة في ما يتعلق بالوضع في فلسطين".

المصدر: نوفوستي