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مسؤول: إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيوقعان اتفاقا حول شراكة شاملة في 25 ديسمبر الجاري

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مسؤول: إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيوقعان اتفاقا حول شراكة شاملة في 25 ديسمبر الجاري
Sputnik
شعار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أرشيف
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أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بإعداد اتفاق حول شراكة شاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، مضيفا أن توقيعه قد يقع في قمة الاتحاد في 25 ديسمبر الجاري في سان بطرسبورغ.

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وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "يتم إعداد هذه الوثيقة. ويمكنني القول مسبقا إنه سيتم توقيعها. إنها مهمة للغاية من حيث تطوير العلاقات الاقتصادية المقبلة وليس فقط العلاقات الاقتصادية بين إيران وبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف أن هذه الوثيقة ستكون مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين روسيا وإيران.

وتابع: "قد تم إعدادها بالكامل تقريبا، وسنوقعها قبل القمة أو خلالها".

المصدر: تاس

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