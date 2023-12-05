أوشاكوف: نشاطات بوتين خلال اليومين المقبلين "طلقة مركزة" في سياسة موسكو الخارجية

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري خلال اليومين المقبلين اتصالات دولية قصيرة ولكنها مهمة جدا.

ووصف أوشاكوف، نشاطات الرئيس بوتين هذه، بأنها "طلقة مركزة" في سياسة موسكو الخارجية و"إشارة إلى المجتمع الدولي".

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وفي حديثه مع الصحفيين، استذكر ممثل الكرملين كلمات الرئيس الروسي في حفل تقديم أوراق اعتماد السفراء الأجانب في 4 ديسمبر، بأن روسيا ستنتهج سياسة خارجية نشطة، وهذا النشاط سينمو ويزداد ولن ينقص.

وأضاف أوشاكوف: "الأمر المهم هو ما نخطط له في شهر ديسمبر. في يوم 6 ديسمبر سيزور الرئيس بوتين الإمارات والعربية السعودية، وسيصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو يوم 7 ديسمبر في زيارة عمل، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يومي 25 و26 ديسمبر. وهناك اجتماع تقليدي غير رسمي لقادة دول رابطة الدول المستقلة بمناسبة رأس السنة الجديدة في بطرسبورغ.

وشدد ممثل الكرملين على أهمية زيارة بوتين إلى الإمارات والسعودية، وزيارة رئيسي إلى موسكو، لأنها ستعزز وتطور العلاقات الودية مع هذه الدول الثلاث، فيما يتعلق بالوضع المتفاقم في الشرق الأوسط وبالمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، وفيما يتعلق بالكارثة الإنسانية التي تندلع هناك.

ولفت أوشاكوف الانتباه إلى أن الإمارات والعربية السعودية وإيران تلقت دعوات للانضمام إلى مجموعة بريكس اعتبارا من عام 2024.

المصدر: نوفوستي