استمرت أكثر من 5 ساعات.. الكرملين يعلن انتهاء المحادثات بين بوتين ورئيسي

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم، التي جرت اليوم الخميس في موسكو استمرت أكثر من 5 ساعات.

وتضمن جدول أعمال الرئيسين المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الدولية، وناقشا الوضع في فلسطين والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقبل هذه المحادثات قام الرئيس الروسي بجولة في الشرق الأوسط شملت كلا من الإمارات والسعودية خلال اليوم الماضي.

وأجرى الزعيم الروسي خلال جولته محادثات مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وقد وصل الرئيس الإيراني اليوم الخميس إلى موسكو بدعوة رسمية من نظيره الروسي، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.

المصدر: تاس