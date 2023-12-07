بوتين ممازحا إبراهيم رئيسي: كنت أود الهبوط بطهران للقائكم وأنا في طريقي إلى الإمارات

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في الكرملين، وأخبره ممازحا أنه كان ينوي الهبوط في طهران يوم أمس لعقد اللقاء.

وقال بوتين في بداية المحادثات ممازحاً:"عزيزي السيد الرئيس، أنا سعيد جدًا برؤيتك في موسكو؛.. بالأمس، كما تعلم، كنت هناك في المنطقة بجواركم، سافرت إلى الزملاء بالطائرة مباشرة فوق أراضي بلدكم وأردت الهبوط في طهران للقائكم".

وتابع بوتين: "لكنهم قالوا لي إن الرئيس (الإيراني) قد استعد بالفعل للسفر إلى موسكو".

ورد رئيسي على ذلك بابتسامة ودية وأخبر بوتين أنه كان من دواع سرورهم استقبال طائرة الرئيس الروسي في طهران.

وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الإمارات والسعودية، وأجرى محادثات في أبو ظبي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وفي الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار جولة بحث فيها التعاون الثنائي وملفات دولية.

المصدر: تاس