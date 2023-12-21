الحكومة الروسية توافق على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي وإيران

وافقت الحكومة الروسي على توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.

وتم نشر القرار الرسمي بهذا الصدد بتوقيع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يوم الخميس.

وتم تكليف نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن الطرف الروسي.

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ومن المتوقع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران في ديسمبر الجاري، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الأخير مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي يوم 7 ديسمبر في موسكو.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.

المصدر: تاس