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موسكو: إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيوقعان اتفاقية حول منطقة تجارة حرة

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موسكو: إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيوقعان اتفاقية حول منطقة تجارة حرة
Sputnik
أعلام بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران يستعدان لتوقيع اتفاقية حول إنشاء منطقة تجارة حرة في نهاية ديسمبر الجاري.

وقال بانكين للصحفيين، اليوم الأربعاء: "إذا تحدثنا عن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فهذه اتفاقية موحدة في جوهرها - فهي تختلف بالطبع في المحتوى – وهي اتفاقية حول إنشاء منطقة تجارة حرة تتضمن مجموعة معينة من السلع المتفق عليها بين البلدين".

وأضاف أن توقيع هذه الوثيقة سيتم على هامش اجتماع المجلس الاقتصاد الأوراسي الأعلى في نهاية ديسمبر الجاري. ولم يكشف بانكين من سيوقع هذه الوثيقة من جانب إيران.

المصدر: نوفوستي

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