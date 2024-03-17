بايدن يعلق على حديث ترامب عن "حمام الدم" في البلاد في حال عدم انتخابه

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب إثر تصريحاته التي قال فيها إنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، فسيكون هناك "حمام دم" في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة: "من الواضح أن هذا الرجل يريد تكرار أحداث السادس من يناير (اقتحام أنصار ترامب الرافضين نتائج الانتخابات لمبنى الكابيتول)".

وأضاف "لكن الشعب الأمريكي سيمنيه بهزيمة مدوية أخرى في انتخابات شهر نوفمبر".

It’s clear this guy wants another January 6.



But the American people are going to give him another resounding electoral defeat this November. https://t.co/saukB6Wjry — Joe Biden (@JoeBiden) March 17, 2024

وكان ترامب قد أشار خلال تجمع لأنصاره إلى أنه إذا لم يفز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، "فسيكون هناك حمام دم في البلاد".

جدير بالذكر أن من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: RT