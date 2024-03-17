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بايدن يعلق على حديث ترامب عن "حمام الدم" في البلاد في حال عدم انتخابه

أخبار العالم

بايدن يعلق على حديث ترامب عن
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب إثر تصريحاته التي قال فيها إنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، فسيكون هناك "حمام دم" في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة: "من الواضح أن هذا الرجل يريد تكرار أحداث السادس من يناير (اقتحام أنصار ترامب الرافضين نتائج الانتخابات لمبنى الكابيتول)".

وأضاف "لكن الشعب الأمريكي سيمنيه بهزيمة مدوية أخرى في انتخابات شهر نوفمبر".

وكان ترامب قد أشار خلال تجمع لأنصاره إلى أنه إذا لم يفز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، "فسيكون هناك حمام دم في البلاد".

جدير بالذكر أن من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: RT

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