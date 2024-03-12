صحيفة: فنزويلا تمنع الطائرات الأرجنتينية من التحليق فوق أراضيها

أفادت صحيفة Clarin، بأن سلطات فنزويلا منعت الطائرات المسجلة في الأرجنتين من التحليق فوق أراضيها بعد مصادرة طائرة تابعة لشركة Emtrasur الفنزويلية في بوينس آيرس.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الفنزويلي، يؤثر في المقام الأول على طائرات شركة Aerol Neas Argentina التي تطير عادة إلى المكسيك والولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، طال الحظر الطائرات الخاصة المسجلة في الأرجنتين.

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ووفقا للصحيفة، أرسلت وزارة الخارجية الأرجنتينية مذكرتين إلى الجانب الفنزويلي، كما استدعت قبل بضعة أسابيع السفيرة الفنزويلية في بوينس آيرس، ستيلا لوغو.

في يونيو عام 2022، لم تتمكن طائرة تابعة لشركة Emtrasur من الإقلاع من بوينس آيرس عندما منعت محكمة محلية طاقم الطائرة، الذي ضم 5 مواطنين إيرانيين و14 مواطنا فنزويليا، من مغادرة البلاد. وبرر الجانب الأرجنتيني هذا الإجراء التقييدي بضرورة التحقق من صلات الموقوفين بالإرهابيين. ولاحقا تم إطلاق سراحهم جميعا.

وبعد احتجاز الطائرة وطاقمها، طلبت وزارة العدل الأمريكية من السلطات الأرجنتينية حجز الطائرة بزعم أنه تم استلامها سابقا من شركة ماهان إير الإيرانية الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.

وفي أوائل يناير وافقت محكمة أرجنتينية على طلب الجانب الأمريكي نقل الطائرة، وفي 12 فبراير الماضي تم تسليمها إلى ولاية فلوريدا الأمريكية للتخلص منها لاحقا.

المصدر: تاس