رواد منصة "إكس" يتساءلون.. البابا فرنسيس: السلام يولد من النساء

أثار منشور للبابا فرنسيس بمناسبة يوم المرأة العالمي تعليقات عديدة، بعد أن أشار فيه إلى أن "السلام يولد من النساء، وينبع ويتقد من حنان الأمهات".

وكتب البابا في المنشور عبر منصة "إكس": "النساء يجعلن العالم أجمل. هن يحمين العالم ويبقينه حيا. هن يحملن نعمة التجديد وعناق الإدماج وشجاعة بذل الذات. فالسلام إذن يولد من النساء، وينبع ويتّقد من حنان الأمهات".

#Women make the world a more beautiful place; they protect it and keep it alive. They infuse the grace of renewal, the embrace of inclusion, and the courage to make our lives a gift. Peace is born from women; it emerges and is rekindled from the tenderness of mothers. — Pope Francis (@Pontifex) March 8, 2024

ومن بين ردود وتعليقات عديدة تشيد بكلام البابا، انتقده آخرون، وسأله أحدهم: "لماذا تدعم المثليين؟".

Why are you supporting LGBTQ+?! — bweera's finest✨ (@joelabah01) March 8, 2024

وسأل آخر: "إذن، هل يمكن للمرأة الآن أن تكون متساوية في الكنيسة؟".

So, women can now be equal in church lol? — Filozof iz Slavkovice 🌍 (@damjandobrila) March 8, 2024

كما سئل البابا: "لماذا لا يوجد كاهنات إذن؟".

Why are there no woman priests then…… — Dardo1967 (@dardo1967) March 8, 2024

Can a Catholic explain to me why the Catholic Church doesn't allow women to head churches as Bishops? — Kpeibee Samuel (@KpeibeeS) March 8, 2024

ونشر آخر خبر عن البابا يقول فيه إن "الكهنوت يقتصر على الرجال، ولا يمكن أن يغير التقاليد بالنسبة للنساء"، وكتب: "ولكن"..

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، وافق البابا فرنسيس رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين، بحسبما جاء في وثيقة جديدة تشرح الانقلاب الجذري في سياسة الفاتيكان.

وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.

ورغم أن الوثيقة تشير إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات "لا ينبغي رفضها تماما".

المصدر: RT