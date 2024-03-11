 
مباشر

رواد منصة "إكس" يتساءلون.. البابا فرنسيس: السلام يولد من النساء

أخبار العالم

رواد منصة
البابا فرنسيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4x4

أثار منشور للبابا فرنسيس بمناسبة يوم المرأة العالمي تعليقات عديدة، بعد أن أشار فيه إلى أن "السلام يولد من النساء، وينبع ويتقد من حنان الأمهات".

وكتب البابا في المنشور عبر منصة "إكس": "النساء يجعلن العالم أجمل. هن يحمين العالم ويبقينه حيا. هن يحملن نعمة التجديد وعناق الإدماج وشجاعة بذل الذات. فالسلام إذن يولد من النساء، وينبع ويتّقد من حنان الأمهات".

ومن بين ردود وتعليقات عديدة تشيد بكلام البابا، انتقده آخرون، وسأله أحدهم: "لماذا تدعم المثليين؟".

وسأل آخر: "إذن، هل يمكن للمرأة الآن أن تكون متساوية في الكنيسة؟".

كما سئل البابا: "لماذا لا يوجد كاهنات إذن؟".

ونشر آخر خبر عن البابا يقول فيه إن "الكهنوت يقتصر على الرجال، ولا يمكن أن يغير التقاليد بالنسبة للنساء"، وكتب: "ولكن"..

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، وافق البابا فرنسيس رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين، بحسبما جاء في وثيقة جديدة تشرح الانقلاب الجذري في سياسة الفاتيكان.

وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.

ورغم أن الوثيقة تشير إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات "لا ينبغي رفضها تماما".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا