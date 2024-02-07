البابا فرنسيس ينتقد "نفاق" معارضي مباركة الأزواج المثليين

أبدى البابا فرنسيس اعتراضه على منتقدي منح البركات للمثليين جنسيا، واصفا معارضة مباركة الأزواج المثليين بـ"النفاق".

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وقال البابا فرنسيس في مقابلة مع مجلة "كريديري" الأسبوعية: "لا أحد يندهش إذا باركت رجل أعمال يستغل الناس، بينما يحدث ذلك إذا كان مثلياً. هذا نفاق".

وأضاف: "لن يشعر أحد بالاضطراب إذا منحت مباركتي لرجل أعمال، ربما كان يستغل الناس، وهذه خطيئة خطيرة للغاية"، بينما "يشعر أحدهم بالعار إذا أعطيتها لمثلي الجنس".

يذكر أن البابا فرانسيس قد وافق رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين، حسبما جاء في وثيقة تشرح الانقلاب الجذري في سياسة الفاتيكان.

وتؤكد الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.

ورغم أن الوثيقة تشير إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات "لا ينبغي رفضها تماما".

المصدر: RT + "آكي"