ليبيا.. جامعة بنغازي تنوي إدراج اللغة الروسية ضمن البرنامج التعليمي في بعض كلياتها

تعتزم جامعة بنغازي بليبيا إدراج اللغة الروسية بالبرنامج التعليمي لعدد من كلياتها، وبحسب وكالة "360" فإن الجامعة مستعدة لقبول المعلمين والطلاب من روسيا الاتحادية مع نهاية هذا العام.

وقال رئيس "جامعة بنغازي" عز الدين يونس حسين الدرسي: "بحلول نهاية العام، من المقرر أن يتم اكتمال البناء مجمع الجامعة بأكمله في بنغازي. وبطبيعة الحال، يشمل ذلك السكن للمعلمين والبيوت للطلاب".

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وأضاف: "كل شيء سيكون على أعلى مستوى. ونحن نتطلع بشدة إلى التعاون مع الجامعات الروسية. وحتى لو لم يكن من الممكن جلب مدرسين مباشرة من روسيا، فسوف نلجأ إلى زملاء من مصر لديهم خبرة واسعة في تدريس اللغة الروسية".

وأردف: "لدينا قسم لغات حيث يقومون بتدريس الفرنسية والإيطالية والإنجليزية. أود أن تضاف اللغة الروسية هناك. اللغة الروسية مهمة جدا، وقد حصل بعض طلابنا على منح ويدرسون الآن في روسيا الاتحادية. وسوف يحصلون قريبا على درجة الماجستير".

واختتم: "دعونا نأمل أن يصل التعاون بين جامعة بنغازي والجامعات الروسية إلى مستوى جديد".

المصدر: RT