"خوادم منصة X تعمل".. إيلون ماسك يسخر من العطل الذي أصاب منصات شركة "ميتا"

سخر مالك منصة "إكس" الاجتماعية إيلون ماسك من العطل المفاجئ الذي ضرب منصات "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا" على مستوى العالم.

وكتب ماسك على حسابه في منصة "إكس": "إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل".

وأبلغ مئات من المستخدمين حول العالم مساء اليوم الثلاثاء، عن خلل يواجههم أثناء استخدام موقع "فيسبوك"، وفي وقت لاحق تحدث مستخدمون عن خلل مماثل في "إنستغرام".

وظهرت المشكلات الناجمة عن العطل في حوالي الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وأثرت على تطبيقات مواقع التواصل على الهواتف الذكية ومواقع الويب.

وأظهر موقع DownDetector، الذي يراقب انقطاعات الإنترنت، أن أكثر من 200 ألف أمريكي يواجهون مشكلات مع فيسبوك، وأكثر من 30 ألفا أبلغوا عن مشكلات مماثلة مع إنستغرام.

وأشار المستخدمون إلى أن العديد من الحسابات سجلت عملية خروج تلقائية، ولم يتمكنوا من إعادة تسجيل الدخول رغم إدخال كلمة المرور، وهذا الاضطراب في المنصات الاجتماعية ليس الأول من نوعه، فقد أبلغ ملايين الأشخاص عن مشاكل في استخدام فيسبوك، خلال الأعوام الماضية.

المصدر: RT