عطل مفاجئ يضرب منصات فيسبوك ومسنجر وإنستغرام على مستوى عالمي

تشهد منصات "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" حاليا عطلا فنيا على مستوى العالم، وفق ما نقله مئات آلاف المستخدمين.

وظهرت المشكلات الناجمة عن العطل في حوالي الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، وأثرت على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب.

وأظهر موقع DownDetector، الذي يراقب انقطاعات الإنترنت، أن أكثر من 200 ألف أمريكي يواجهون مشكلات مع فيسبوك، وأكثر من 30 ألفًا أبلغوا عن مشكلات مماثلة مع إنستغرام.

وظهرت مواطن الخلل في "فيسبوك" و"مسنجر" عندما لاحظ المستخدمون أنه تم تسجيل خروجهم من حساباتهم وعدم قدرتهم على تسجيل الدخول مرة أخرى، حتى مع استخدام بيانات الحسابات الصحيحة.

يتبع..