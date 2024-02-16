السويد تعتزم تجريم إنكار الهولوكست أو التقليل من أهميته

أعدت الحكومة السويدية مشروع قانون لتجريم إنكار الهولوكست أو التقليل من أهميته.

وذكرت قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، اليوم الجمعة، أن العقوبة المقترحة على إنكار الهولوكست أو التقليل من أهميته ستكون نفس عقوبة التحريض على الكراهية على أساس الجنسية، فتبدأ بالغرامة وتنتهي بالسجن لمدة عامين.

وقال وزير العدل غونار سترومر تعليقا على مشروع القانون، إن "هذا لا يعني أن أعمالا أخرى ستعتبر غير قانونية في المستقبل، الأمر يتعلق بتوضيح، على سبيل المثال، أن إنكار المحرقة هو أمر غير قانوني".

من جانبها، أوضحت وزيرة الثقافة باريسا ليلغستراند، أن القانون الجديد سيغطي أيضا المظاهر الأخرى للإبادة الجماعية، لكنه لا يعني أي تقييد لحرية التعبير مقارنة بما هو عليه اليوم.

المصدر: تاس