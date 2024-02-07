مجلس النواب الأمريكي يفشل في التصويت على مساءلة وزير الأمن الداخلي

فشل مجلس النواب الأمريكي ليل الثلاثاء الأربعاء، في التصويت على مساءلة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

وجاءت نتيجة التصويت بالشكل الآتي:

- 216 جمهوريا مقابل 214 ديمقراطيا.

- 4 جمهوريين صوتوا بالرفض مع الديمقراطيين، في غياب عضو واحد وهو زعيم الأغلبية الجمهورية ستيف سكاليس.

وصوت النواب الجمهوريون على عزل أليخاندرو مايوركاس المعين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ يحملونه مسؤولية التسبب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في خطوة تاريخية لم يتخذها الكونغرس منذ ما يقارب 150 عاما.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الوزير البالغ من العمر 64 عاما هو "المسؤول الرئيسي عن الكارثة".

ويتهم الجمهوريون، ومعظمهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الديمقراطي، بالسماح بـ"غزو" البلاد، مشيرين الى العدد القياسي للمهاجرين الذين تم اعتقالهم على الحدود، وهو 302 ألف مهاجر في ديسمبر.

في حين قلل الديمقراطيون من شأن هذا الإجراء متهمين الجمهوريين بجعل الوزير كبش فداء في عام الاستحقاق الرئاسي.

واتهم الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء خصمه الجمهوري دونالد ترامب بـ"استغلال" قضية الهجرة التي أثارت نقاشات حادة في الكونغرس الأمريكي.

وصرح الرئيس الديمقراطي خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض بأن "دونالد ترامب يفضل استغلال هذه القضية بدلا من حلها".

المصدر: RT + أ ف ب