الدفاعات السورية تتصدى لغارات جوية اسرائيلية استهدفت نقاطا جنوب دمشق

أفاد مصدر عسكري سوري بتصدي الدفاعات الجوية السورية لغارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الجمعة نقاطا جنوب العاصمة السورية دمشق دون وقوع ضحايا.

وقال مصدر عسكري سوري، "حوالي الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

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وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف عددا من النقاط جنوب دمشق، 29 يناير الماضي ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى المدنيين، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات قاتلة في سوريا ولبنان، استهدف قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

المصدر: RT