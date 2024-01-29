"سانا": قتلى وجرحى بهجوم إسرائيلي على جنوب دمشق (فيديو)

قال مصدر عسكري سوري إن الطيران الإسرائيلي استهدف عددا من النقاط جنوب دمشق، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى المدنيين، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، فيديو يظهر تصاعد الدخان قرب مقام السيدة زينب بالعاصمة السورية. فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات تسمع في منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق يرجح أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وفي 29 ديسمبر الماضي، أكدت وزارة الدفاع السورية أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجومين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية وفي محيط العاصمة دمشق، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وطالبت سوريا كلا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل المسؤولية، و"وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وفي 30 ديسمير الماضي أيضا، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل استهدفت بقصف جوي جنوبي مدينة حلب شمالي سوريا ما أسفر عن خسائر مادية.

منطقة السيدة زينب جنوب دمشق حيثُ تتردّد معلومات عن استهداف مقرّ للحر.س الثوري الإيراني..وعن ارتقاء ش.هداء pic.twitter.com/ppEeJCwy5R — magazine azhar (@MajaletAzhar_) January 29, 2024

المصدر: RT+ سانا