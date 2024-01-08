الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادي في سوريا مسؤول عن هجمات "حماس" الصاروخية نحو إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الاثنين، القضاء على قيادي في حركة "حماس" قال إنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية نحو إسرائيل.

وقال في بيان: "جيش الدفاع قام في وقت سابق اليوم في منطقة بيت جن [الواقعة في محافظة ريف دمشق] بتصفية المدعو حسن عكاشة مسؤول عمليات إطلاق القذائف الصاروخية لحماس من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضاف أدرعي: "منذ بداية الحرب وجه المدعو حسن عكاشة خلايا إرهابية لحماس نفذت عمليات إطلاق قذائف صاروخية من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأكد أن "جيش الدفاع لن يسمح بتفعيل الإرهاب انطلاقا من سوريا التي نعتبرها مسؤولة عن كل عملية تنطلق من داخل أراضيها وستواصل العمل ضد أي تهديد".

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات قاتلة في سوريا ولبنان، استهدف قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن في بيان بعد ظهر اليوم الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وما يزيد عن 59 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وأدت لتدمير أكثر من 60% من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن "الضابط في الحرس الثوري سيد رضي موسوي، الذي عمل مستشارا في سوريا قتل في غارة إسرائيلية على ريف دمشق".

هذا وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وبخاصة حزب الله في لبنان وجماعة أنصار الله في اليمن، لاستهداف المصالح الإسرائيلية.

المصدر: RT + وكالات