مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق للنار في سريلانكا

أفاد موقع Ada Derana بمقتل خمسة أشخاص بحادث إطلاق للنار في جنوب جزيرة سريلانكا.

إقرأ المزيد

وأضاف الموقع أنه في الساعة 08:30 تقريبا من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي أطلقت مجموعة من أشخاص مجهولين النار على 5 أشخاص كانوا داخل السيارة.

وتابع أن 4 منهم لقوا مصرعهم على الفور في مكان الحادث، فيما توفي الخامس لاحقا في المستشفى.

وكتب: "ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة بيلياتي بمدينة تانغالا إلى 5 قتلى بعد أن توفي مصيب واحد بطلقات نارية متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي