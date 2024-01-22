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مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق للنار في سريلانكا

أخبار العالم

مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق للنار في سريلانكا
Globallookpress
سريلانكا، أرشيف
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أفاد موقع Ada Derana بمقتل خمسة أشخاص بحادث إطلاق للنار في جنوب جزيرة سريلانكا.

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وأضاف الموقع أنه في الساعة 08:30 تقريبا من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي أطلقت مجموعة من أشخاص مجهولين النار على 5 أشخاص كانوا داخل السيارة.

وتابع أن 4 منهم لقوا مصرعهم على الفور في مكان الحادث، فيما توفي الخامس لاحقا في المستشفى.

وكتب: "ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة بيلياتي بمدينة تانغالا إلى 5 قتلى بعد أن توفي مصيب واحد بطلقات نارية متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي

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