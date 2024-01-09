إطلاق نار في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض

صرح مصدر في الشرطة المحلية في واشنطن لوكالة "ريا نوفوستي" اليوم الثلاثاء، أن حادثة إطلاق نار وقعت على بعد عدة أبنية من البيت الأبيض، أدت إلى مقتل شخص.

ووفقا للشرطة، وقعت حادثة إطلاق نار في الصباح على بعد بنايتين من البيت الأبيض (في شارع K) - حيث وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت موسكو). وأكد المصدر أنه تم العثور على "رجل بالغ فاقد الوعي، لا يتنفس" مشيرا إلى أنها "قضية قتل"، وأكد أن الرجل توفي لاحقا في المستشفى.

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وأكدت الشرطة أن ضباط إنفاذ القانون في العاصمة الأمريكية يحققون في الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت قرب البيت الأبيض سائق سيارة اصطدم بسياج المقر الرئاسي، دون أن يتضح ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم متعمدا.

ويذكر أنه في السنوات الأخيرة شهد البيت الأبيض سلسلة اقتحامات ومحاولات اقتحام وعمليات تسلل، مما دفع بالسلطات لأن تبني حوله في 2020 حاجزا معدنيا أطول وأكثر متانة.

وفي 2017، تسلق رجل سياج المجمع الرئاسي، وتجول داخل المنزل الشهير لأكثر من 16 دقيقة قبل أن يتم القبض عليه. وحصل كل ذلك بينما كان الرئيس دونالد ترامب آنذاك داخل البيت الأبيض.

وفي 2014، عندما كان باراك أوباما رئيسا، تسلق أحد قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي سياج البيت الأبيض وركض بسرعة إلى داخل المبنى حاملا سكينا في جيبه.

المصدر: نوفوستي+RT