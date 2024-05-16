شي جين بينغ: العلاقات بين الصين وروسيا صمدت أمام اختبارات الوضع الدولي المتقلب

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، إن العلاقات بين روسيا والصين صمدت أمام اختبار تقلبات الوضع الدولي.

وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات الروسية – الصينية أصبحت معيارا للعلاقات بين الدول الكبرى.

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وأضاف: "تصادف هذا العام الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا. وعلى مدى ثلاثة أرباع القرن الماضية، ترسخت العلاقات الصينية الروسية في ظل ظروف صعبة وصمدت أمام اختبار الوضع الدولي المتغير. هذه العلاقات باتت اليوم بمثابة معيار للعلاقات بين الدول الكبرى والدول المتجاورة، والتي تتميز بالاحترام المتبادل والثقة والصداقة والمنفعة المتبادلة".

وأشار الزعيم الصيني إلى أنه التقى مع بوتين 40 مرة على الأقل على مر السنين.

وقال: "مثل هذه العلاقات الوثيقة تسمح لنا بتحديد الاتجاهات الاستراتيجية للحفاظ على ديناميكيات النمو المستقر والسريع للعلاقات الروسية الصينية، والتي لم يتم التوصل إليها بسهولة، وبالتالي تستحق الحرص الكبير جدا".

وشدد الرئيس الصيني على أن التنمية المستدامة للعلاقات بين الصين وروسيا، تلبي ليس فقط المصالح الأساسية للبلدين والشعبين، بل وتفيد أيضا قضية السلام والرخاء في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وتابع شي جين بينغ: "في المرحلة الجديدة، نعتزم، كما هو الحال دائما، المحافظة على حسن الجوار والصداقة الوثيقة والشراكة الراسخة مع روسيا، وأن نعمل باستمرار على تعزيز الصداقة الممتدة منذ قرون بين الشعبين، والسعي المشترك لتحقيق تنمية التعاون المشترك للجهود المبذولة للدفاع عن المساواة والعدالة الدولية".

من جانبه شدد الرئيس بوتين على أن العلاقات بين روسيا والصين ليست موجهة ضد أي جهة، وإنما تدافع عن مبادئ العدالة والقانون والديمقراطية، مؤكدا نجاح التعاون على مختلف المنصات الدولية في الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: RT